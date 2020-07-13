Heybeliada’da yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Heybeliada’da çıkan yangında 5 hektarlık alan kül olurken, 3 kişi de gözaltına alındı. Vatandaşların ormanda çıkan yangına çalı, çırpı ve değneklerle müdahale etmesi kameraya yansıdı.

Heybeliada’da Çamlık Aşıklar Yolu’nda dün saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alanın yanarak kül olduğu belirlendi. Yangı ı fark eden vatandaşlar ise itfaiye henüz olay yerine varmadan kendi çabalarıyla yangına müdahale etmek istedi. Vatandaşlar ellerine aldıkları sopa, çalı ve çırpıyla yangını söndürmeye çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.