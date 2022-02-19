Hindistan’daki başörtüsü yasağı İstanbul’da protesto edildi

Hindistan’da günlerdir devam eden başörtüsü yasaklarına yönelik İstanbul’daki Hindistan Konsolosluğu önünde protesto düzenlendi. Katılımcılar ellerindeki pankartlarla ile birlikte sloganlar eşliğinde seslerini duyurmak için toplandı.

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde uzun süredir devam eden başörtüsü yasakları devlete ait Udupi Kadın Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerin derslere başörtüsü ile girmesi ile tartışılmaya başlandı. Hükumet yetkilileri ve Müslüman öğrencilerin aileleri arasında bir çözüme varılamayınca olaylar protestolara dönüştü. Bugün saat 14.00’te İstanbul’da bulunan Hindistan Konsolosluğu önünde de yasaklara yönelik protesto gösterisi gerçekleştirildi. Protesto gösterisine Özgür-Der, Mazlum-Der üyeleri ve yasağa karşı tepkili Müslümanlar katıldı.

“Onların hiçbir zaman yalnız olmadığını ifade etmek için buradayız”

Konsolosluk önünde gerçekleştirilen eyleme katılan Sinan Ön, “Hindistan’da Müslümanlara karşı uygulanan zulmüne telin etmek için buradayız. Dünyanın neresinde olursa olsun hangi inanç olursa olsun inanca uygulanan zulmün, baskının karşısındayız ve telin edilmesi için buradayız. Sesimizin, Hindistan’daki Müslüman kardeşlerimizin sesi olabilmesi için buradayız. Onların hiçbir zaman yalnız olmadığını ve zulmün de hiçbir zaman abat olamayacağını ifade etmek için buradayız. Hindistan devletinin yapmış olduğu bu zulmü tekrar kınıyor, oradaki kardeşlerimize de tekrar başarı ve sabır diliyoruz” dedi.

“Bu yasak aslında tüm dünyadaki İslam düşmanlarının Müslümanlara yönelik zulmünün bir tezahürüdür”

Protesto gösterilerine katılan Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya ise yaptığı konuşmada, “Bu yasaklar son yıllarda giderek artan Hindu milliyetçiliğinin Müslümanlara yönelik zulümlerinin aslında en somut tezahürüdür. Hindistan topraklarında bugün 200 milyondan fazla Müslüman yaşamaktadır. Bu insanlar yüz yıllardır yaşadıkları topraklarda son yıllarda artan Hindu milliyetçiliğinin baskısı altında adeta yabancı muamelesi görmeye başladılar. Müslümanlara dönük saldırılar, aşağılamalar, baskılar devam ediyor. Karnataka eyaletinde ocak ayının 17’sinde Hindu faşistlerinin saldırısı sonucu 2 tane Müslüman genç linç edildi. Bunlardan bir tanesi can verdi diğeri ağır yaralandı. Buna benzer saldırılar Hindistan’ın neredeyse bütün eyaletlerinde yoğunlaşmış durumda. Bunun öncelikli sorumlusu Hindistan’da şu anda iktidarda olan Bharatiya Janata partisi lideri Modi’dir. Modi sürekli olarak Hindu milliyetçiliğini kışkırtmaktadır. Bu yasak aslında tüm dünyadaki İslam düşmanlarının Müslümanlara yönelik zulmünün bir tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

"Çeyrek yüzyıl önce burada yaşadığımız zulmü bugün Hindistan’daki kardeşlerimiz yaşıyor"

Mazlum-Der Başkanı Kaya Kartal ise 28 Şubat sürecine gönderme yaparak, “Çeyrek yüzyıl önce Türkiye’de tam da şubat aylarında yaşadığımız zulmü bugün Hindistan’daki Müslüman kardeşlerimiz yaşıyor. Türkiye’deki bu zulmün müsebbipleri bunun utancını yaşıyorlar mı hala bilmiyoruz ama o dönemlerde alanlarda olan ve bu zulme karşı duran insanlar hala alanlarda ve mücadeleye destek veriyorlar. Fransa’da da maalesef biz bu yasaklar dönem dönem karşılaşıyoruz. Biz biliyoruz ki bu tamamen siyasi sebeplerle ve İslam düşmanlığı ile gündeme getirilen bir yasak. Hiçbir hukuki temeli olamaz. Bir takım kanuni temeller, mahkeme kararları ileri sürülebilir hatta çeşitli uluslararası mahkemelerden kararlar da çıkarılabilir hiçbiri hukuki değildir. İslam’ın ya da herhangi bir dinin zaruretlerinin yaşanmasını kanunlar, mahkeme kararlarıyla hiç kimse engelleyemez. Bu engelleme çabaları da tarihin çöplüğüne atılmaya mahkumdur. Biz bunu Türkiye’de gördük, umuyoruz ki Hindistan’da da bu zaferle sonuçlanacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yasaklara tepki göstermek için toplanan protestocular ellerindeki dövizler eşliğinde slogan atarak Hindistan konsolosluğu önünde seslerini duyurmak için çaba gösterdiler.