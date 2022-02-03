Hırsız bakıcıya çifte mahkumiyet

Yaşlı kadının hem bakıcısı hem kiracısı olan çift, evdeki kasayı açarak içindeki para ve ziynet eşyalarını çaldı. Mahkemenin sadece ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan mahkumiyet verdiği sanıklara Yargıtay’dan kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, hırsız karı kocanın ‘konut dokunulmazlığı’ suçundan da mahkum edilmesi gerektiğine hükmetti.

Hasta yaşlı kadının yakınları, annelerine bakmaları için alt kattaki dairede kiracı olarak oturan kadın ve eşiyle anlaştı. İddiaya göre, bakıcı çift, evdeki çelik kasayı açarak içerisindeki 10 bin TL para ile 35 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Yaşlı kadının olayı ihbar etmesiyle başlatılan soruşturmada hırsızlık şüphelisi olarak bakıcı çift gözaltına alındı. 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığı’ suçundan yargılanan çift, ‘hırsızlık’ suçundan ceza aldı. Karara Cumhuriyet Savcısı itiraz etti.

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi, sanıkların ‘konut dokunulmazlığı’ suçundan da ceza alması gerektiğine hükmetti. Kararda, “Müştekinin bakıcısı olan sanıkların evdeki kasada bulunan ziynet eşyalarını çaldıkları olayda sanıklar, müştekinin rızası ile konuta girmiş olsalar bile gayrimeşru amaç ile girilmiş olması nedeni ile somut olayda Konut Dokunulmazlığı ihlali suçu da oluşmuştur. Müştekinin kiracısı olan sanıkların evdeki kasa içerisinde bulunan 10 bin TL tutarındaki nakit para ile 35 bin TL tutarında altın ve ziynet eşyalarını çaldıkları olayda; her ne kadar sanıklar, müştekinin rızası ile konuta girmiş olsalar bile gayrimeşru amaç ile girilmiş olması nedeni ile olaydan haberdar olmayan müştekiye yönelik eylemin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 116/1. maddesi uyarınca sabit olduğu gözetilmeden, sanıkların mahkumiyetleri yerine yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Bu husus bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” ifadeleri yer aldı.