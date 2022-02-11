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Hırsız sevgililer el ele cezaevine

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1 hafta önce çalınan otomobildeki sevgililer, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar. Yakalan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsız sevgililer el ele cezaevine
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1 hafta önce çalınan otomobildeki sevgililer, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar. Yakalan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 1 hafta önce Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki Ahmet Elbekrçi’ye ait 16 MB 536 plakalı otomobil, şüpheliler tarafından düz kontak marifetiyle çalındı. Sahibi polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

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16 MB 536 plakalı otomobilin şehir merkezinde seyir halinde olduğunu gören polis ekipleri harekete geçtiler. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren şüpheliler, çıkmaz sokağa girince yakalandılar. Şüpheliler Şule A. ve Şerefettin D. Ekiplerce yakalanarak gözaltına alındılar. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak, sahibine teslim edildi.

2 şüpheli de ifadelerinde çalmadıklarını, 5 bin TL ve 2 beyaz eşya vererek aracı satın aldıklarını söylediler.

Adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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