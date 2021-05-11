Hırsızlar balkona böyle tırmandı

İstanbul Avcılar’da ikametlere girerek cep telefonu çalan zanlılar önce güvenlik kameralarına, sonra polise yakalandı. Zanlıların bir evin balkonuna tırmanarak girdiği anlar kameralara yansıdı.

Hırsızlar balkona böyle tırmandı
banner3909

İstanbul Avcılar’da ikametlere girerek cep telefonu çalan zanlılar önce güvenlik kameralarına, sonra polise yakalandı. Zanlıların bir evin balkonuna tırmanarak girdiği anlar kameralara yansıdı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent Mahallesi’nde 3 ayrı eve girerek cep telefonu çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.H. ve A.S. ile E.D. isimli yaşı küçük 3 çocuğu gözaltına aldı. Zanlıların bir evin balkonuna tırmandığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Şahısların çaldıkları cep telefonlarını Esenyurt ilçesinde Suriye uyruklu D.E.’ye (35) sattıkları belirlendi. Polis, D.E.’yi de evinde gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mangal kömürü üreten imalathanede yangın
Mangal kömürü üreten imalathanede yangın
  1. ASAYİŞ

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4325

banner3841