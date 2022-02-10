Hırsızlar kamyon akülerine dadandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gece saatlerinde farklı bölgelerde 4 ayrı kamyonun akülerini çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Sabah araçlarının başına gelen kamyon şoförleri akülerinin çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay Orhangazi’de Muradiye Mahallesi eski Damperli Kamyoncular Kooperatifi parkı ile Kanal Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; gece eski damperli kamyonetçiler kooperatifi parkındaki 3 kamyon ile kanal yolu üzerindeki 1 kamyonun akülerini yerinden sökerek çalan kişi yada kişiler kayıplara karıştı.

Sabah işlerine gitmek için kamyonlarının başına gelen kamyon şoförleri araçlarının akülerinin yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İki ayrı noktada toplam 4 kamyondan çalınan aküler ile ilgili polis ekipleri inceleme yaptı. Polis Olay yeri inceleme ekipleri kamyonlar üzerinde parmak izi incelemesinde bulundu.

Ekipler akü hırsızlarının yakalanması için çalışma başlattı.