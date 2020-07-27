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Hırsızlığı seriye bağladı, soluğu cezaevinde aldı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA İKAMET VE İŞ YERLERİNİN BAHÇELERİNDEN KLİMA, PASPAS, BAHÇE EŞYASI VE İNŞAAT MALZEMELERİNE DADANAN HIRSIZ, GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLEREK YAKALANDI. ZANLI ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hırsızlığı seriye bağladı, soluğu cezaevinde aldı

İstanbul Beşiktaş’ta ikamet ve iş yerlerinin bahçelerinden klima, paspas, bahçe eşyası ve inşaat malzemelerine dadanan hırsız, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş Levent Mahallesinde bulunan ikamet ve iş yerlerinin bahçelerinden klima, paspas, bahçe eşyası ve inşaat malzemeleri çalındığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerin yakınlarında bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda tüm olayların failinin aynı şahıs olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheli şahsın aynı bölgede tekrar hırsızlık girişiminde bulunabileceği yerlerde tedbirler alan ekipler, Yusuf Ziya K. isimli şahsı çaldığı eşyalar ile birlikte giderken suçüstü yakaladı.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın 11 farklı hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezevine gönderildi.

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