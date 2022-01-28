banner4556

Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti

banner4336

Kırklareli’nde artan hırsızlık olayları üzerine jandarma ekipleri tarafından kurulan fotokapanı çalarken suçüstü yakalandılar.

Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti
banner4582

Kırklareli’nde artan hırsızlık olayları üzerine jandarma ekipleri tarafından kurulan fotokapanı çalarken suçüstü yakalandılar.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Terzidere köyünde artan direk hırsızlığı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipleri bölgeni bazı yerlere fotokapan kurdu. Kurulan fotokapan yardımıyla hırsız şüphelileri S.B. ile E.B’nin elektrik direklerini traktörle topladıkları tespit edildi. Ekipler bölgeye gittiklerinde S.B. ile E.B’nin fotokapanı da çaldıkları esnada suçüstü yakaladı.

banner4575

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
HAYDİ ekipleri, sokaktaki canları unutmadı
HAYDİ ekipleri, sokaktaki canları unutmadı
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349