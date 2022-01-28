Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti

Kırklareli’nde artan hırsızlık olayları üzerine jandarma ekipleri tarafından kurulan fotokapanı çalarken suçüstü yakalandılar.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Terzidere köyünde artan direk hırsızlığı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipleri bölgeni bazı yerlere fotokapan kurdu. Kurulan fotokapan yardımıyla hırsız şüphelileri S.B. ile E.B’nin elektrik direklerini traktörle topladıkları tespit edildi. Ekipler bölgeye gittiklerinde S.B. ile E.B’nin fotokapanı da çaldıkları esnada suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.