Hırsızlık için geldikleri dükkanda çiçek verme bahanesiyle mağaza çalışanına böyle saldırdılar

Beşiktaş’ta geçtiğimiz günlerde lüks bir mağazada yaşanan gasp girişimine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Hırsızlık için geldikleri dükkanda çiçek verme bahanesiyle mağaza çalışanına böyle saldırdılar
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Beşiktaş’ta geçtiğimiz günlerde lüks bir mağazada yaşanan gasp girişimine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş Kuruçeşme’deki lüks bir çanta dükkanına çiçek getirmiş gibi giren 4 kişi, ilk önce mağaza çalışanı K.Ü.’yü darp etmiş, daha sonrada yaklaşık 40 bin TL değerindeki çantaları çalmıştı. Genç kadının direnmesi üzerine gaspçılar, mağazadan çıkarak kaçmıştı. Olayla ilgili çalışma yapan ekiplerin yakaladığı B.O., E.O. ve A.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan gasp girişimine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şahısların kaçmasını sağladıktan sonra genç kadının panik haliyle bağırıp kapıya yöneldiği, daha sonra üst kattan başka birinin telaşla inip K.Ü.’nün yanına gittiği görüldü.

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