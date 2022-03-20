Hırsızlık için girdiği evde dolaba saklandı, jandarmadan kaçamadı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde hırsızlık için aynı eve 6 gün sonra tekrar giren şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ekipler, hırsızı evin yatak odasındaki dolabın içinde kıskıvrak yakaladı.

Olay, Karasu’nun Limandere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi yurt dışında olan iki katlı yazlık binaya gece saatlerinde pencereden giren ve çeşitli suçlardan adli sicil kaydı bulunan Ç.K., evden çok sayıda eşya ve gıda maddesi çaldı. Şahsın çaldığı eşyaları Sakarya il merkezinde satarak elde ettiği parayla uyuşturucu ve uyarıcı madde aldığı tespit edildi. Ç.K., olaydan 6 gün sonra Limandere Mahallesi’ndeki aynı eve bir kez daha girdi. Kalan eşyaları da çalmak istediği belirlenen Ç.K., Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye sırasındaki dikkati neticesinde girdiği evde suçüstü yakalandı. Ekipler, şahsı evin yatak odasındaki gardırobun içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde 20 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Ç.K., işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.