Hırsızlık şebekesi zanlıları tutuklandı

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Hırsızlık Şebekesi’ne yönelik Jandarma ekiplerinin sürdürdüğü operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları Orhangazi Adliye Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Orhangazi ve İznik ilçelerinde 2022 yılı içerisinde 25 faili meçhul evden, kamu kurum ve kuruluşu, bağ bahçe ve tarladan, haberleşme enerji ve nakil kablo hırsızlığı ve iş yerinden hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine, olayların aydınlatılması amacıyla Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT, İstihbarat Şube ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığından oluşan özel ekip kurularak harekete geçildi. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği olayların kırsal kesimde olması ve herhangi bir güvenlik kamerası yada ize rastlanılmaması üzerine istihbarı çalışmalar başlatılmıştı.

07.02.2022 günü Orhangazi Cihanköy Mahallesinde ikamet eden A.L. piyasa değeri 1 milyon lira olan aracının çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen JASAT ekipleri hırsızlık olayını tespit ettikleri S.Ç., Ö.A. ve V.B. olduğunu tespit etti. Yapılan kamera incelemeleri sonucunda aracı Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bir hurdacıya götürdükleri ve burada 40 bin lira karşılığında parçalanması için sattıkları öğrenildi. Buradan yola çıkan ekipler S.Ç., V.B. ve Ö.A. isimli şahısların çaldıkları malzemeleri S.Ç. isimli şahsa ait evde bulunan depoda olduğunu tespit etti. Depoya yapılan baskın sonucu, birden fazla televizyon, cep telefonu, laptop, elektronik malzeme, ev eşyası, enerji nakil kabloları ve bunun gibi 233 adet çalıntı eşyaya el konuldu. Yapılan aramalarda ayrıca, 26 gram metamfetamin ve 30 adet kenevir tohumu ele geçirildi. S.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak karakola getirildi.

Orhangazi, İznik ve Yıldırım ilçelerinde 47 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen çete üyeleri hırsızlık için gittikleri bir villanın çatı katında saklandıkları yerde yakalanan 5 kişi Orhangazi Adliyesi’ne sevkedilmişti. Burada savcıya ifade veren 5 zanlı tutuklanma talebi ile mahkemeye sevkedildi. S.Ç., Ö.A., V.B., Y.Y. ve Y.Y., çıkarıldıkları mahkemece ‘örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.