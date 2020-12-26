Hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan şüphelilerin kaçma anı kamerada

Sancaktepe’de bir eve giren hırsızlar, yaklaşık 10 bin liralık hırsızlık yaptı. Ev sahipleri tarafından fark edilen hırsızların kaçma anı güvenlik kamerasına yansırken,3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan sorgulamada K.A. isimli şahsın çok sayıda suç kaydının bulunduğu, ayrıca 19 Aralık’ta Sancaktepe’de meydana gelen 4 ayrı “evden hrsızlık” olayının da faili olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Öte yandan ev sahibi tarafından fark edilen hırsızların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin bir eve girdiği, bir süre sonra kaçarak uzaklaştıkları yer alıyor.