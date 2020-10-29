Hırsızlık zanlıları polise yakalandı

Bahçelievler’de gece vakti park halindeki motosikleti çalmaya çalışan 2 zanlı, saniyeler içinde sokağa giren polis tarafından yakalandı.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bahçelievler’de gece vakti park halindeki motosikleti çalmaya çalışan 2 zanlı, saniyeler içinde sokağa giren polis tarafından yakalandı.
Bahçelievler’de gece vakti park halindeki motosikleti çalmaya çalışan 2 zanlı, saniyeler içinde sokağa giren polis tarafından yakalandı.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.