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Hırsızlık zanlıların cesareti “pes” dedirtti

İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA BİR EVDEN HIRSIZLIK OLAYINI GERÇEKLEŞTİREN ZANLILARIN CESARETLERİ PES DEDİRTTİ. GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERDE HIRSIZLARDAN BİRİNİN GÜNDÜZ VAKTİ İKİNCİ KATTA BULUNAN EVE TIRMANDIĞI GÖRÜLDÜ. BİR BAŞKA ZANLI İSE GÖZETLEME GÖREVİNİ ÜSTLENDİ.

Hırsızlık zanlıların cesareti “pes” dedirtti

İstanbul Beşiktaş’ta bir evden hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların cesaretleri pes dedirtti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızlardan birinin gündüz vakti ikinci katta bulunan eve tırmandığı görüldü. Bir başka zanlı ise gözetleme görevini üstlendi.

Olay, 20 Temmuz günü Mecidiye Mahallesi Tuğrakeş İsmail Hakkı Sokak üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında yaşandı. İkametgahtan hırsızlık ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların S.U. (39) ve A.S. (18) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede S.U.’nun 3 adet evden hırsızlık, 1 adet otodan hırsızlık, 1 adet oto hırsızlığı ve birçok suçtan kaydı olduğu görüldü. A.S.’nin ise 6 adet evden hırsızlık, 3 adet yağma ve birçok suçtan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan her iki zanlı da çıkarılan mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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