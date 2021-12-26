Hırsızlık zanlısı sahte plaka ile yakalandı

Bursa’da su motoru çaldıktan sonra kayıplara karışan zanlı, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu sahte plakalı araçla birlikte yakalandı.

Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi’ndeki bağ evinden, tarımda kullanılan su motoru ve başka bir bölgeden de traktörün ön ağırlıklarının çalındığı ihbarı alan emniyet güçleri harekete geçti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü güvenlik kameraları üzerinden incelemelerde bulunurken, zanlının eşkali de bu çalışmalarda ortaya çıkarıldı.

Gemlik içinde eşkal üzerinde yapılan çalışmalarda, Erdem İ.’nin (42) sahte plakalı bir araçta çaldığı malzemeler ele geçirildi. Emniyete getirilen zanlıya, hırsızlık dışında, plaka ve evrak sahteciliğinden de işlem yapıldı.