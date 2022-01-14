Hırsızlıktan aranan şüpheli denetimde yakalandı: Otomobili soyduğu anlar kamerada

Şişli’de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli şahsın 4 farklı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin otomobilden hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak Çarşamba günü Şişli Kazım Orbay Caddesi’nde asayiş denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, şüpheli gördükleri H.B’yi durdurdu. Şüphelinin üzerinden bir cep telefonu çıktı. Bulunan cep telefonunun aynı gün Abide-i Hürriyet Caddesi’nde park halindeki bir otomobilden çalındığı belirlenirken, H.B ise gözaltına alındı. H.B’nin farklı tarihlerde, 4 otomobil hırsızlığı ve 1 yankesicilik yaparak; bin 600 dolar para, 2 adet cep telefonu, 4 bin 500 lira değerinde el terminali çaldığı ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan H.B ’Otodan Hırsızlık’ ve ’Yankesicilik’ suçlarından adliyeye sevk edildi. H.B.’nin hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.