Hırsızlıktan yakalandı, tanınmamak için gözüne bile maske taktı

Sancaktepe’de bir iş yerine giren hırsızlar gece kartallarının müdahalesiyle bir şey çalamadan yakalandı. Hırsızların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken içlerinden biri tanınmamak için gözüne bile maske taktı.
Olay, 26 Ağustos günü sabah saat 07.00 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Bilal-i Habeşi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler cadde üzerindeki iş yerinin kapısını açıp içeri girdikten kısa bir süre sonra, Gece Kartalları şahısları fark etti.
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Gözüne bile cerrahi maske taktı
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şüphelilerden Uğur A. (27)’nın 33, Ersin A. (29)’nın ise 12 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin adliyeye sevk olurken cerrahi maske ile yüzünün tamamını gizlemeye çalışması ise dikkat çekti. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayın diğer şüphelilerini yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
Hırsızların panik anları güvenlik kamerasında
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinin kapısını açarak içeri giren şüphelilerin kısa bir süre sonra panikle dışarı çıktıkları ve kendilerini bekleyen araca binerek kaçmaya çalıştıkları görüldü.