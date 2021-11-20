Hız yapan lüks otomobil sürücüsü 4 araca çapıp takla attı: 1 yaralı

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde seyir halinde olan lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel bir hastanenin önünde park halinde bulunan 4 otomobile çarptı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kadıköy Kızıltoprak Bağdat Caddesi üzeri Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen Erol Yılmaz’ın kullandığı 34 BLS 574 plakalı Mercedes otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu özel bir hastanenin önünde park halinde bulunan 4 otomobile çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kazanın ardından Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken kazaya sebebiyet veren lüks araç sürücüsü takla atan aracın içinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen lüks otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken polis ekipleri başka bir kaza daha yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Görgü tanığı Ozan Canciğer, “Burada bir kalabalık görünce olay yerine geldik. Tam olayı görmedik ama söylenene göre burada araçlar park halindeymiş yoldan gelen arkadaş hızlı geliyormuş ve alkollü olduğunu söylediler park halindeki araçlara çarpmış, çarpan aracın sürücüsü yaralıymış zaten polis sağlık ekipleri geldiler müdahale ettiler. Kazaya karışan araçları çekici çekti “ dedi.