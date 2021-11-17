Hız yaptığı iddia edilen sürücü yayaya çarptı: Kaza anı kamerada

Küçükçekmece’de sokağa aşırı hızla girdiği iddia edilen sürücü, yolda yürüyen yayaya çarptı. Otomobilin yayaya çarpma anı ile o sırada kaldırımda duran kadının sevdiği kediyle birlikte kaçtıkları anlan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 12 Kasım Cuma günü saat 09.00 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tek yön olarak kullanılan dar sokağa aşırı hızla giren sürücü, önce park halindeki araca ardından yolda yürüyen 29 yaşındaki Kuaför Umut Gökdemir’e çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrulurken, Gökdemir ise yere düştü. Bu sırada kaldırımda bulunan kadın ise sevdiği kediyle birlikte korku içinde kaçtı. Kazanın ardından sürücü ile yanındaki kadın ise panikle otomobilden indi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gökdemir, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla sokağa giren sürücü önce park halindeki otomobile ardından yolda yürüyen yaya çarpıyor. Otomobil savrulurken, yaya ise yere düşüyor. Kazaya şahit olan kadın ise sevdiği kediyle birlikte kaçıyor.

Kazayı duyduğunu söyleyen bir vatandaş, "Her sabah o arkadaşı burada görüyorum. O arkadaş kuaförlük yapıyor. Gelen vatandaş hızlı geliyor. Önce arabaya çarpıyor. Sonra yolda yürüyene çarpıyor. Durumu iyi değil. Sokak arasında hızlı gelinmez. Benim aileme de çarpabilirdi. Kurallara uymamız şart" dedi.