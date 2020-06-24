Hortuma yakalanan sürücünün zor anları kamerada

Çatalca’da hortuma yakalanan sürücü, zor anlar yaşadı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücü bir köprünün altına sığındı. Bu sırada hortum nedeniyle bekleyen tırın da devrildiği görüldü.

Çatalca’da yaşanan hortum dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çatalca’da aracıyla seyreden bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, hortumun dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde aracıyla seyreden sürücü hortum görünce zor anlar yaşıyor. Sürücü yoluna devam ederken, hortumun çevreden savurduğu parçalar aracın üzerine gelmeye başlıyor. Bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü, önündeki tırları geçerek köprünün altına sığınmaya çalışıyor. Bu sırada tırlardan biri hortumun etkisiyle devriliyor. Aracından inen sürücü tırın yanına giderek şoförün sağlık durumunu kontrol ediyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 11:47