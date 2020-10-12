Hoşlandığı kadının kocasını öldürdü

Maltepe’de kuryelik yapan Sercan M., ilgi duyduğu kadının kocasını tabancayla vurarak öldürdü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın kaçtığı motosikletin plakasını belirleyen ekipler, eşkali tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli Sercan M., Kartal’da yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek, 1 adet anahtarlık şeklinde silah ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.
Şüpheli Sercan M. ifadesinde maktul İbrahim U.’nun eşi A.U.’ya ilgi duyduğunu ve cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.