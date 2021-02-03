Hrant Dink cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava dosyası kapsamında savunma yapmayan sanık kalmazken, mahkeme bir sonraki celse müştekilerin beyanlarının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında ev hapsi kararı verilen tutuksuz sanık eski Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Ali Öz katıldı. Duruşmada tutuklu olarak yargılanan eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ise SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Savunma yapan Ali Fuat Yılmazer dosyada aleyhine delil olabilecek hiçbir şey olmadığını söyleyerek, “Varsayım üzerinden cinayet azmettiricisi oldum” dedi. Yılmazer’in de savunma yapmasıyla dava dosyası kapsamında savunma yapmayan sanık kalmadı.

Mahkeme duruşmayı müşteki beyanlarının alınması için duruşmayı 10 Şubat 2021 tarihine erteledi. Mahkemenin müşteki beyanlarının ardından sanıklara son söz vermesi ve davayı karara bağlaması bekleniyor.