Hrant Dink davasında karar

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Davada, 26 sanık farklı oranlarda hapse mahkum edilirken, 38 sanık hakkında düşme ve beraat kararı verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları ve Dink ailesinin avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı sanıklar SEGBİS ile bağlandı.

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, davanın karara bağlanacağını söyleyerek sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların son sözlerinin tamamlanmasının ardından yarım saatlik karar arası verildi. Aranın ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı Akın Gürlek, açıklama öncesinde karara vicdani olarak kanaat verdiklerini söyledi.

Mahkeme, tutuklu sanık İstihbarat Daire Başkanlığı C Şubesi müdürü Ali Fuat Yılmazer’i, ‘başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme’ ve ‘resmi belgeyi yok etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Heyet, sanığın pişmanlık göstermemesi ve mahkeme heyetine karşı tutumunu nedeniyle cezasında indirim uygulamadı.

Heyet, Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’i ‘başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘resmi belgeyi yok etme’ ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın pişmanlık göstermemesi ve heyete karşı tutumu nedeniyle cezasında indirim uygulamadı.

Sanık Ali Öz’ü ‘başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanık Yavuz Karakaya’yı ‘Anayasayı ihlal’ suçundan müebbet ve ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan da 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Davada, sanık gazeteci Ercan Gün ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl, Abdullah Dinç 6 yıl 3 ay, Ahmet Faruk Aydoğdu 6 yıl 3 ay, Metin Balta 6 yıl 8 ay, Yakup Kurtaran 7 yıl 6 ay ve Özkan Mumcu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, eski Vali sanık Celalettin Cerrah ile Reşat Altay ve Sabri Uzun hakkında ‘kamu görevlisinin görevi ihmal’ ve ‘kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması’ suçlarından dava açılmışsa da zaman aşımının dolması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Mahkeme, eski Tuğgeneral sanık Hamza Celepoğlu hakkında ‘Anayasayı ihlal’, ‘başkasını araç olarak kullanarak adam öldürmek’ suçlarından beraat, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ise sanığın örgüt üyeliğinden mahkumiyetinin olması ve aynı döneme ilişkin suçlama olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Polis memuru sanık Muhittin Zenit hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘resmi belgeyi yok etmek’ suçlarından beraat, ‘kamu görevlisinin görevini ihmal’ suçundan düşme kararı veren mahkeme, Ahmet İlhan Güler hakkında ise ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ suçundan beraat, ‘kamu görevlisinin görevi ihmali’ suçundan ise zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verdi.

Eski subay Muharrem Demirkale’yi ‘başkasını araç olarak kullanmak suretiyle kasten öldürmek’ ve ‘Anayasayı ihlal’ suçundan 2 kez müebbet hapse çarptıran mahkeme, müebbet hapis, sanık Okan Şimşek’i ‘başkasını araç olarak kullanmak suretiyle kasten öldürmek’ suçundan 25 yıl, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse mahkum etti.

Sanıklar Ali Poyraz, Hamdi Egbatan hakkında ‘kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması’ suçundan zaman aşımının dolması sebebiyle davanın düşmesine karar veren mahkeme, sanık Engin Dinç hakkında ‘ihmali davranışla kasten öldürmek’ beraatine, ‘kamu görevlisinin görevi ihmal’ ve ‘kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması’ suçundan zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Sanık Mehmet Ayhan’ı ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçundan 12 yıl 6 ay, ‘resmi belgeyi yok etmek’ suçundan ise 3 yıl 9 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Onur Karakaya’yı ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ suçundan 12 yıl 6 ay ve ‘resmi belgeyi yok etmek’ suçundan ise 3 yıl 9 ay hapse çarptırdı.

Sanık Faruk Sarı’yı ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ 12 yıl 6 ay, ‘resmi belgeyi yok etmek’ suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Hasan Durmuşoğlu’nu ‘ihmal suretiyle adam öldürme’ ve ‘resmi belgeyi yok etme’ suçlarından 16 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına hükmetti.

Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube çalışanı Gazi Günay’ı ‘başkasını araç olarak kullanma suretiyle insan öldürme’ suçundan 25 yıl ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Veysal Şahin’i ‘kasten insan öldürme’ suçundan 25 yıl, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Metin Yıldız’ı, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptıran mahkeme, sanık Volkan Şahin’i ‘ihmali davranışla kasten öldürme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Osman Gülbel’i ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Bekir Yokuş’u, ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Önder Araz’ı ‘resmi belgeyi yok etme’ suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum eden mahkeme, sanık Şükrü Yıldız’ın ‘silahlı terör örgütüne bilerek yardım etme’ suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Mehmet Uçar’ı, ‘resmi belgeyi yok etme’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanık Mehmet Ali Özkılınç’ı, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘suçluyu kayırmak’ suçlarından 10 yıl hapse mahkum etti.

Kararı açıklayan mahkeme, sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuzarslan, Coşgun Çakar, Ekrem Dumanlı, İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz’ün hakkındaki dosyalarının ayrılmasına ve tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti. Mahkeme, sanıklar, Adem Yavuzarslan, Fetullah Gülen ve Halil İbrahim Koca hakkındaki iade talepnamelerinin dönüşlerinin beklenmesine karar verdi.

Bir sanığın vefatı nedeniyle hakkındaki dava düşürüldü

Sanık Şeref Ateş’in ölümü nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Metehan Kadir Yıldırım, Niyazi Malkoç, Cevat Eser, Rahmi Özer, Resul Kütükoğlu, Tevfik Cantürk, Ünsal Gürel, Ecevit Emir, Emre Cingöz, Hacı Şefik Şimşek, Eyüp Temel, Ahmet Çetiner, Birol Ustaoğlu, Hüseyin Yılmaz, Mikdat Özbek, Ali Barış Sevindik, Yusuf Bozca, Yüksel Avan, Ercan Demir, Tamer Bülent Demirel, Mustafa Küçük, Ergün Yorulmaz, Musa Yıldırım ve Hacı Ömer Ünalır’ın üzerlerine atılı suçlardan beraatine hükmetti. Duruşmada, beraat eden sanıklara, tutuklulukta geçirdikleri süreye ilişkin tazminat haklarının olduğu belirtildi.

Sanıklara tutuklama kararı

Sanıklar Okan Şimşek ile Veysel Şahin’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanık Ramazan Akyürek’in ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan hükmen tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, başka suçtan tutuklu bulunan Muharrem Demirkale ile Gazi Günay, Yavuz Karakaya Osman Gülbel, Hasan Durmuşoğlu, Özkan Mumcu ve Faruk Sarı’nın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti. Heyet, sanık Ali Öz hakkında ev hapsinin, Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer’in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklanan Gazi Günay tepki gösterdi

Duruşmanın ardından tutuklanan Gazi Günay, heyete tepki gösterdi. Günay polisler tarafından götürüldüğü esnada, “Güneydoğu’da 17 yıl görev yaptım. Aynı davada 3 kişi aynı suçla yargılanıyor, bir ben ceza alıyorum” ifadelerini kullandı.

Ogün Samast ve 6 kişi hakkında örgüt üyeliğinden suç duyurusu

Mahkeme, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ve Faruk Sarı hakkında ‘Anayasayı İhlal’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Heyet, Ogün samast, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasına hükmetti.

Mahkeme öte yandan, Ogün Samast’ın ifadesinde geçen ‘Samsun’da beni cinayetten sonra Şeniz Dervişoğlu’nun adamları karşılayacak ve kaçıracaklardı’ ifadesi ile ilgili Şeniz Dervişoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun yanı sıra bazı sanıklar ile yakınları karara tepki gösterdi.