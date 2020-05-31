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Hrant Dink Vakfı’na tehdit e-postası gönderen H.A., "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hrant Dink Vakfı’na tehdit e-postası gönderen H.A., "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hrant Dink Vakfı’na tehdit e-postası gönderen H.A., "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Hrant Dink Vakfı’na tehdit e-postası gönderen H.A., "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
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