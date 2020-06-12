Hrant Dink Vakfı’na tehdit mailleri gönderen Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 şüphelinin de dosyası 18 sayfalık tek iddianamede birleştirildi. İddianame kabul edilirse zanlılar 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Hrant Dink Vakfı’na tehdit mailleri gönderen Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 şüphelinin de dosyası 18 sayfalık tek iddianamede birleştirildi. İddianame kabul edilirse zanlılar 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak. Öte yandan, şüphelilerin muhtemel başka kişilerle ilişki ve irtibatlarının bulunup bulunmadığı konusunda ayrı soruşturma da başlatıldı.