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Hurda deposunda patlama: 2 yaralı

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Bursa’da bir hurda deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralanırken, depo ve bir çay ocağı kullanılamaz hale geldi.

Hurda deposunda patlama: 2 yaralı
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Bursa’da bir hurda deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralanırken, depo ve bir çay ocağı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Okul Sokak üzerinde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi. Yangının itfaiye ekiplerinin ilk belirlemesine göre doğalgaz kaçağından kaynaklandığı iddia edildi. Öte yandan, depoda ve çay ocağında bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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