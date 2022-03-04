Hurda deposunu savaş alanına çeviren patlamanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Bursa’da iki kişinin yaralandığı, hurda deposunu savaş alanına çeviren patlamanın en net görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 2 Mart saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Okul Sokak üzerinde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfak tüpünden sızan gaz kaçağından kaynaklandığı iddia edilen patlamada, yan dükkandaki çay ocağı sahibi R.Ü. ve çay söylemeye gelen D.C. hafif yaralandı. Patlama esnasında depoda bulunan bir işçinin gaz kaçağını fark edip kaçarak kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Patlamayla birlikte depo ve sokak savaş alanına döndü.

Olay sonrası patlamanın yaşandığı hurda dükkanının içerisinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan patlama saniye saniye gözler önüne serilirken, alev topuna dönen dükkanda can kaybının yaşanmaması sevindirdi.