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Hurda dükkanında 10 kaçak göçmen yakalandı

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir hurda dükkanında polis ekiplerince yapılan arama ve kimlik sorgulamasında geçerlilik belgesi bulunmayan 10 kaçak göçmen yakalanırken iş yeri sahibi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hurda dükkanında 10 kaçak göçmen yakalandı
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir hurda dükkanında polis ekiplerince yapılan arama ve kimlik sorgulamasında geçerlilik belgesi bulunmayan 10 kaçak göçmen yakalanırken iş yeri sahibi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde bulunan bir hurdacı dükkanında arama yaptı. Ekiplerce yapılan kimlik sorgulamasında geçerlilik belgesi bulunmayan 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler il göç idaresine teslim edilirken iş yeri sahibi F.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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