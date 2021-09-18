Hurdacı arabası alev topuna döndü

Arnavutköy’de sokak arasında bulunan hurdacı kamyonetinin kasa kısmında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarmasıyla alev topuna dönen kamyonet, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Hurdacı arabası alev topuna döndü
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Arnavutköy’de sokak arasında bulunan hurdacı kamyonetinin kasa kısmında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarmasıyla alev topuna dönen kamyonet, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdaları toplamak için kullanılan hurdacı kamyonetinin kasa kısmında, nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa sürede tüm kamyoneti saran yangın aracı adeta alev topuna döndürdü. Yangın mahalle sakinlerinin müdahalesi ile söndürülürken yangının neden çıktığı ekiplerin incelemesinin ardından ortaya çıkacak.

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