banner4556

Hurdaya dönen aracın sürücüsü alkollü çıktı

banner4664

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kavşakta refüje çarpan araç hurdaya döndü. Yaralı olmasına rağmen tedaviyi reddeden araç sürücüsü ise alkollü çıktı.

Hurdaya dönen aracın sürücüsü alkollü çıktı
banner4583
banner4336

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kavşakta refüje çarpan araç hurdaya döndü. Yaralı olmasına rağmen tedaviyi reddeden araç sürücüsü ise alkollü çıktı.

Kaza, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Çorlu - Tekirdağ yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenice istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta refüj bordürlerine çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralı olmasına rağmen olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardım talebini reddetti. Trafik polislerinin yaptığı kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan bazı araç sürücüleri, dönel kavşağın genişliğine tepki gösterdi.

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666