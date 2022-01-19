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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

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Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Ters dönen otomobilin sürücüsü, hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak çıktı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
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Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Ters dönen otomobilin sürücüsü, hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak çıktı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Kapaklı-Çerkezköy yolu Vahit İnce Üst Geçiti altında meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Enes A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Bu sırada yolun boş olması ve başka araçların geçmemesi faciayı önledi. Kazada ters dönen araçtan yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü Enes A, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ters dönen araç ise vatandaşların yardımıyla düzeltilerek çekici tarafındanız kaldırıldı.

Enes A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerini kazayla ilgili inceleme başlattı.

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