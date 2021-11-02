Husumetlisine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya yansıdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişiye kurşun yağdırdı.

Olay, Eroğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. isimli kişi bir iş yerinden çıktığı sırada önünde bekleyen ve daha önceden husumetli olduğu S.K. isimli kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri çok yönlü araştırma başlattı. Edremit OYİT ekipleri tarafından olay yeri çevresinde gerekli incelemeler yapıldı. 4 el ateş eden ve olay sonrası kaçan S.K., JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonrası özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan S.H. isimli kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.