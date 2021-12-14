İBB zabıtasından Esenler’deki ücretsiz çay stantlarına müdahale

İBB’ye bağlı zabıta ekipleri, Esenler Belediyesinin Dünya Çay Günü etkinliği için kurmak istediği standartlara izin vermedi. Polis ekipleri, İBB ile Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri arasında çıkan arbedeye müdahale ederken, vatandaşlar İBB’ye tepki gösterdi. Çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Olay, Esenler’de Dörtyol Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenler Belediyesi Dünya Çay Günü etkinliği dolayısıyla yarın yapılacak etkinlik için meydanda stant kurmak istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri ise etkinlik için kurulan çay stantlarını kaldırmak istedi. İBB ve Esenler Belediyesi zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma, arbedeye döndü. Araya giren polis ekipleri, olay büyümeden duruma müdahale etti.

Mustafa Anaçal, alanın Esenler Belediyesinin sorumluluk alanı olduğunu belirterek, “Esenler Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelliyor. Daha önce de aynı şekilde oldu. İlçe belediyesinin yapmış olduğu hizmeti niye engellersin, senin-benim kavgası olmaması gerekiyor. İBB de gelsin hizmet yapsın, kim engelliyor ki onları” dedi.

“Neden yıkıyorsun”

Cemil Karabulut, İBB’nin yanlış yaptığını belirterek, “İyi şeyler söylemeyeceğim. İBB burada Esenler Meydan Muharebesi savaşını başlattı. Belediye burada insanlara hizmet etmek istiyor. Çadırı yıkmaya gelmişler. Neden yıkıyorsun, insanlara hizmet verilecek burada” diye konuştu.