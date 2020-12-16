İbrahim Tatlıses’in vurulmasına ilişkin yeniden yargılamaya devam edildi

Türkücü İbrahim Tatlıses ve beraberindeki iki kişinin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin Yargıtay tarafından bozulan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Abdullah Uçmak, “Bir kadına veya çocuğa ateş etmeyeceğimi dosyanın asıl müştekisi olan türkücü de gayet iyi bilir” dedi.

Türkücü İbrahim Tatlıses’in Maslak’ta 14 Mart 2011 tarihinde ‘İbo Show’ programının çekimlerine katılmasının ardından asistanı Buket Çakıcı, şoförü Hakan Çalışkan ile içinde bulunduğu araç taranmıştı. Olaya ilişkin görülen dava karara bağlanmıştı. Yerel mahkemece karara bağlanan dava, Yargıtay tarafından 4 sanık yönünden bozulmuştu. Dava dosyasının Yargıtay’dan dönmesinin ardından yargılamaya devam edildi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Abdullah Uçmak ile sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Ersin Altun SEGBİS yoluyla bağlandı.

Mütalaada Uçmak’ın azmettirdiği vurgulandı

Duruşmada önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarladığını kaydeden cumhuriyet savcısı, müşteki İbrahim Tatlıses’in Tv programının bitmesinin ardından bina dışına çıkmasıyla birlikte Abdullah Uçmak’ın azmettirdiği sanıklar Ersin Altun ve Yunus Ayık’ın harekete geçerek diğer müştekiler Hakan Çalışkan ve Buket Çakıcı’nın da içerisinde bulundukları araca yaklaştığını, İbrahim Tatlıses’in oturması beklenen arka koltuklar ve ön koltuklar istikametine doğru eylemin zorunlu ve kaçınılmaz sonuçlarını isteyerek öldürme kastıyla ateş etmesi sonucu arabanın arka koltuğundaki Buket Çakıcı’nın da yaralandığını ifade etti.

40 yıla kadar hapis istemi

Mütalaada, sanık Abdullah Uçmak’ın iki müştekiye karşı işlediği ‘kasten öldürmeye teşebbüs etmeye azmettirme’ suçundan ayrı ayrı 26 yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Sanıklar Ersin Altun ile Yunus Ayık’ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan ayrı ayrı 26 yıldan 40’ar yıla kadar hapislerini isteyen savcılık, sanık Emin Birdal’ın ise ‘örgüt faaliyetlerinde kullanılması maksadıyla silah sağlama’ suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

“Bir kadının vurulmasından yargılanmayı aşağılama olarak kabul ediyorum”



Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, 13:47

Bir kadının vurulmasından dolayı yargılanmasının kendisine göre aşağılayıcı olduğunu söyleyen sanık Abdullah Uçmak, “Hiçbir zaman bir kadına veya çocuğa ateş etmeyeceğimi dosyanın asıl müştekisi olan türkücü de gayet iyi bilir. Nitekim Buket isimli müşteki benden şikayetçi olmadığını, kendisini yaralayanlardan şikayetçi olduğunu söylemişti. Bir kadının vurulması olayından ötürü yargılanmayı da bana yapılmış bir aşağılama olarak kabul ediyorum. Asıl dosyanın soruşturmasını yapan polisler, savcılar, yargılamayı yapan hakimler ve incelemeyi yapan Yargıtay üyelerinin tamamı mesleklerinden ihraç edildiler. Yani benim ceza aldığım dosyanın her aşamasında FETÖ terör örgütü mensupları yer aldılar. Hiçbir delil olmadığını, türkücünün beyanları ve medya baskısıyla yargılandığımı bildirdim ancak dilekçelerim dikkate alınmadı” ifadelerini kullandı.Duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.;‘İbo Show’ programının çekimlerine katılan türkücü İbrahim Tatlıses, asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan’ın içinde bulunduğu araç, 14 Mart 2011’de taranmıştı. Türkücü Tatlıses ve asistanı Buket Çakıcı’nın yaralandığı olayda şoför Hakan Çalışkan yara almadan kurtulmuştu. Olaya ilişkin İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamada sanık Abdullah Uçmak, ‘devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’ suçundan beraat etmiş, ‘silahlı örgüt kurmak ve yönetmek’ suçundan 5 yıl, mağdur Ahmet Taşçı’yı tehdit etmek suçundan 2 yıl 6 ay, müşteki Buket Çakıcı’yı ‘kasıtla nitelikli yaralama’ suçundan 4 yıl, müşteki İbrahim Tatlıses’i ‘nitelikli kasten öldürme teşebbüs etme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse ardından indirim yapılarak 18 yıl, ‘silah kanununa muhalefet’ suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Uçmak, toplamda 36 yıl 6 ay hapis cezası ile 40 bin lira adli par cezasına çarptırılmıştı.Sanıklar Ersin Altun, Yunus Ayık, Murat Alagöz, Cengiz Güney ve Nazife Erdemir’in ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 2’şer yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, saldırıda silahı çektiği belirtilen sanık Ersin Altun’u, müşteki Buket Çakıcı’yı ‘kasıtla nitelikli yaralama’ suçundan 4 yıl, müşteki İbrahim Tatlıses’i ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse ardından indirim yaparak 18 yıl, ‘silah kanununa muhalefet’ suçundan ise 6 yıl hapis cezasına hükmetmişti.Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi sanık Abdullah Uçmak’a, ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek’, sanatçı İbrahim Tatlıses’e yönelik ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme’, mağdur Ahmet Taşçı’ya yönelik ‘nitelikli tehdit’ ve ‘silah kanununa muhalefet’ suçlarından verilen hapis cezalarını onamıştı.Abdullah Uçmak, Ersin Altın ve Yunus Ayık’ın, İbrahim Tatlıses’in şoförü Hakan Çalışkan ve asistanı Buket Çakıcı’ya yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ eylemleri ve sanıklardan Emin Birdal’ın ‘silah sağlama’ suçundan kurulan hüküm Yargıtay tarafından bozulmuştu.