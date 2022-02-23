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İbrahim Üzülmez’in acı günü

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Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez’in babası Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

İbrahim Üzülmez’in acı günü
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Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez’in babası Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

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Kartepe ilçesine Arslanbey Şefkatiye Mahallesi’nde ikamet eden emekli nakliyeci Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez ile birlikte 6 çocuk babası, Kocaelispor eski başkanı merhum Hüseyin Üzülmez’in de amcasının oğlu olan Kemal Üzülmez’in cenazesi; ikindi namazına müteakip Şefkatiye Camisinde kılınacak namazın ardından Arslanbey Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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