İçi dolu pazar arabasını işte böyle çaldı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde kurulan pazar yerinde ellerindeki poşetleri başkasına ait içinde meyve sebzelerin olduğu pazar arabasına koyarak çalan şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Geyve ilçesinde kurulan pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ürün almak için pazar arabasını bir dükkanın önüne bırakan H.A. isimli kadın, geri geldiğinde pazar arabasını yerinde göremedi. Kadının durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesi neticesinde pazar arabasının, ellerinde poşetlerle dolaşan ve ismi henüz öğrenilemeyen başka bir kadın tarafından çalındığı tespit edildi. Ekipler kadını bulmak için çalışma başlatırken hırsızlık anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, ellerinde poşet bulunan kadının pazar arabasını gördükten sonra geri gelmesi, ellerindeki poşetleri pazar arabasına koyarak ve arabayı alarak uzaklaşması yer alıyor.