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İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu; 2 yaralı

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Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçtu, 2 kişi yaralandı.

İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu; 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçtu, 2 kişi yaralandı.

Kaza; Mesudiye ile Yeni Mahalleleri birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Sürücü Havva Alper(36) yönetimindeki 16 KCJ 07 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına takla atarak uçtu. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı Vildan Memiş(38) yaralandı. Yaralılar araçtan dereye atlayıp, seviyesi yükselen derenin içinden zorlukla yola çıktılar. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Dere yatağına düşerek hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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