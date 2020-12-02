İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Başakşehir’de seyir halinde ilerleyen hafriyat kamyonunun önündeki otobüse çarpmasıyla 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Başakşehir Ziya Gökalp Caddesi Hürriye Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit O. İsimli 61 ADC 134 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedince, önünde bulunan 34 DIH 845 plakalı İETT otobüse çarptı. Kazanın ardından 68 ABF 168, 34 RG 1628, 34 RJ 9307 plakalı 3 araç kazaya karıştı. Otobüs ve hafriyat kamyonu çarpmasın etkisiyle refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Faciadan kıl payı dönülen kazada, hafriyat kamyonu sürücüsü Ümit O. Yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerinde kontrollü olarak sağlanan trafik araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

Kazaya karışan yolculardan Kadir Taşçı, “Araçla seyir halindeydik. Tam o sırada kamyonun geldiğini fark ettik ve otobüs bize çarptı. Kötü bir şekilde sürüklendik. Eniştem manevra yaparak çevirdi arabayı, şoka girdik” diye konuştu.