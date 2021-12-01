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İETT şoförü trafikte tartıştığı ambulans sürücüsünü böyle dövdü

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İstanbul Bayrampaşa’da İETT şoförü, trafikte tartıştığı ambulans sürücüsünü acımasızca dövdü. O anlar kameralara yansıdı.

İETT şoförü trafikte tartıştığı ambulans sürücüsünü böyle dövdü
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İstanbul Bayrampaşa’da İETT şoförü, trafikte tartıştığı ambulans sürücüsünü acımasızca dövdü. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, TEM Bayrampaşa Hal Bağlantı Yolu’nda yaşandı. İETT otobüsü şoförü, trafikte ambulans şoförü ile tartıştı. Araçtan inen İETT şoförü, sağlık çalışanını dövdü. Çevredeki diğer sürücüler çılgına dönen şoförü sakinleştirmekte güçlük çekti. O anlar ambulansta bulunan diğer sağlık çalışanı tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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