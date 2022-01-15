İETT şoförüne dehşeti yaşatan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Eyüpsultan’da trafikte tartıştığı İETT şoförünü darp edip, tabancasıyla havaya ateş açan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde 12 Ocak’ta meydana gelen olayda Ali İshak E., trafikte tartıştığı İETT şoförü Hüsnü A.’yı darp etmiş, elindeki tabancayla da havaya ateş açarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi dün akşam saatlerinde Silivri’de yakalamıştı. Gözaltına alınan Ali İshak E. emniyete götürülmüştü. Olayda kullandığı tabancaya da el konulan şüphelinin daha öncesinden ’kasten yaralama’ ve ’tehdit’ suçlarından polis kaydı olduğu öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali İshak E., savcılıkta alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022, 19:56