İETT şoförünün dehşeti yaşadığı anların öncesi ortaya çıktı

Eyüpsultan’da bir şahsın İETT şoförünü silahla tehdit edip, darp ettiği dehşet anlarının öncesinde yaşananlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sürücünün daha önce yol kenarındaki bir kişiyle kavga ettiği görülüyor.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Ali İshak E. isimli sürücü, yolda tartıştığı İETT şoförü Hüsnü A.’yı silahla tehdit edip araçtan aşağıya indirerek darp etmiş, daha sonra da havaya iki el ateş açarak olay yerinden ayrılmıştı. Yaşanan olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ali İshak E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan dehşet anlarının öncesine dair görüntüler ortaya çıktı

Sürücü Ali İshak E.’nin İETT şoförünü darp ettiği olay öncesine dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Ali İshak E.’nin yol kenarında bulunan biriyle de tartışarak kavgaya tutuştuğu, çevrede bulunan vatandaşların ayırarak aracına bindirdiği görülüyor. Sürücü Ali İshak E.’nin yaşanan bu olayın ardından aracından silahını alarak aşağıya indiği ve İETT şoförüyle tartıştığı öne sürüldü.