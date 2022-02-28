İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak’ta bulunan iki katlı evin zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Açıkgöz arkadaşı İlyas Altıntaş’tan (66) iki gündür haber alamayınca durumundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler içeri girdiğinde, İlyas Altıntaş’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Altıntaş’ın cenazesi, olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"İkinci babam gibiydi"

Hayatını kaybeden İlyas Altıntaş’ın arkadaşı Süleyman Açıkgöz, "İşe gitmeden önce onu telefonla arar konuşurdum. Aramalarıma cevap vermeyince ben de polisi aradım. 1 gündür görmüyordum. Kendisi zaten kanser hastasıydı. İlyas ağabeyimi çok severdim. Tedavilerinde her zaman ben vardım, ilaçlarını eczaneden ben alırdım. Benim ikinci babam gibiydi. Bugün de yine ilaçlarını alma planımız vardı ama alamadık. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.