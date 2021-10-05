İkitelli’de 11 işçinin zehirlendiği işyeri faaliyetlerini durdurdu

İkitelli Galvano Sanayi Sitesinde bulunan bir demir çelik dükkanında 11 işçinin zehirlenmesi üzerine iş yeri faaliyetini bir hafta durdurdu.

İkitelli’de 11 işçinin zehirlendiği işyeri faaliyetlerini durdurdu
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İkitelli Galvano Sanayi Sitesinde bulunan bir demir çelik dükkanında 11 işçinin zehirlenmesi üzerine iş yeri faaliyetini bir hafta durdurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir İkitelli Galvano Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Bir demir çelik dükkanın da kullanılan asit ve siyanür tepkimesi sonucunda zehirli gaz salgılandı. Salgılanan gazdan dolayı 11 işçi zehirlenerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 11 işçiden 10 tanesi taburcu olarak evlerine dönerken işyeri ortaklarından birisinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İşyerinin ise işletme sahipleri tarafından 1 hafta süreyle faaliyetlerinin durdurulduğu görüldü.

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