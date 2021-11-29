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İkitelli’de fabrikanın çatısı adeta kağıt gibi soyuldu

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İstanbul’da etkili olan şiddetli lodosta İkitelli’de bir binanın çatısı adeta kağıt gibi soyularak yola uçtu. Yolda park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çatının uçtuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İkitelli’de fabrikanın çatısı adeta kağıt gibi soyuldu
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İstanbul’da etkili olan şiddetli lodosta İkitelli’de bir binanın çatısı adeta kağıt gibi soyularak yola uçtu. Yolda park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çatının uçtuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. İkitlelli’de bir fabrikanın çatısı lodos nedeniyle adeta kağıt gibi soyularak yola uçtu. Fabrikanın arkasında bulunan başka

binalarda ve yoldaki bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Binanın çatısının uçtuğu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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