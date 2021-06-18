İkitelli’de göle dönen yolda motosiklet sürücülerinin zor anları

İkitelli’de iki motosikletli, seyir halindeyken göle dönen yolda devrildi. Devrilen sudan çıkmaya çalışan motosikletlilerin zor anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.İkitelli’de Organize Sanayi Bölgesi’nde seyir halinde olan iki motosikletli, sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda ilerlerken bir anda araçlarının hakimiyetini kaybetti. Ardından araçlarıyla birlikte yola devrildi. Kısa süre sonra toparlanan sürücüler birbirlerinin yardıma koştu. Sırayla araçlarını sudan çıkaran sürücüler daha sonra oradan ayrıldı.