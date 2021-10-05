İkitelli’de sanayi sitesinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi

İkitelli OSB’de bulunan Galvano Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çalışan 11 işçi, siyanür ile asitin tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İkitelli’de sanayi sitesinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi
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İkitelli OSB’de bulunan Galvano Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çalışan 11 işçi, siyanür ile asitin tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir İkitelli OSB’de bulunan Galvano Teknik Sanayi Sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içinde bulunan bir iş yerinde çalışan 11 işçi, siyanür ile asitin tepkimesi sonucunda ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Olayın fark edilmesi üzerine diğer çalışanlar sağlık ekiplerine ihbar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 11 işçiyi ambulansla çevredeki hastanelerin acil servisine götürdü. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021, 01:05
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