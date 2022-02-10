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İlkokul önünde park halinde duran otomobil alev alev yandı

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Kocaeli’de bir ilkokul önünde park halinde bulunan otomobil alev alev yandı.

İlkokul önünde park halinde duran otomobil alev alev yandı
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Kocaeli’de bir ilkokul önünde park halinde bulunan otomobil alev alev yandı.

Olay, Başiskele ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesinde bulunan Yeşilkent İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil bilinmeyen sebeple alev alev yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını söndürürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında otomobilde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan yangın anı, vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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