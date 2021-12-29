İncirli Metrobüs Durağı’nın çıkışında bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Metrobüste bulunan yolcular hemen tahliye edilirken, ekiplerin metrobüsteki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
- İncirli Metrobüs Durağı’nın çıkışında bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Metrobüste bulunan yolcular hemen tahliye edilirken, ekiplerin metrobüsteki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İncirli Metrobüs Durağı’nın çıkışında bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Metrobüste bulunan yolcular hemen tahliye edilirken, ekiplerin metrobüsteki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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