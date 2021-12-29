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- İncirli Metrobüs Durağı’nın çıkışında bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Metrobüste bulunan yolcular hemen tahliye edilirken, ekiplerin metrobüsteki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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İncirli Metrobüs Durağı’nın çıkışında bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Metrobüste bulunan yolcular hemen tahliye edilirken, ekiplerin metrobüsteki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

- İncirli Metrobüs Durağı’nın çıkışında bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Metrobüste bulunan yolcular hemen tahliye edilirken, ekiplerin metrobüsteki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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İncirli Metrobüs Durağı’nın çıkışında bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Metrobüste bulunan yolcular hemen tahliye edilirken, ekiplerin metrobüsteki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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