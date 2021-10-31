İnegöl’de asayiş uygulaması

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 350 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 480 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 11 iş yerine işlem yapılırken, bin 700 kişi ise sorgulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl’de 350 personel ve 40 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlenirken, eş zamanlı olarak havadan drone ile takip edildi. Yapılan uygulamada 480 araç denetlenirken, 32 bin lira idari para cezası kesildi. Denetlemelerde bin 700 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgulandı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 20 iş yeri denetlenirken, 11 iş yerine ise yasal işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.