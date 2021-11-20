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İnegöl’de çatı yangını

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

İnegöl’de çatı yangını
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi 2. Papatya Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler merdivenli araçlarla alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi.

Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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